Après sa traversée solitaire de l'Ukraine, Hassan, 11 ans, a pu retrouver sa mère

On ne connaissait même pas son prénom. Lorsque le petit Hassan atteint la frontière slovaque, il y a une dizaine de jours, il ne porte qu'un sac en plastique et, griffonné au dos de la main, un numéro de téléphone. Les autorités ont dû retracer l'itinéraire de ce petit garçon souriant de 11 ans. Parti de la ville de Zaporijia, aux portes du Donbass, il avait effectué seul plus de 1200 km plein ouest, à pied et dans des trains bondés de réfugiés, pour atteindre la Slovaquie.