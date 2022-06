Après Severodonetsk, l’effet domino : le Donbass va-t-il tomber ?

Si Severodonetsk venait à tomber, ce serait carrément la perte du Donbass de l'est. On pourrait se poser la question effectivement : est-ce que ce ne serait pas non plus l'autoroute pour aller ensuite à Sloviansk, Kramatorsk. Là, il y a un obstacle qu'on a vu tout au long de cette guerre qui apparaît assez nettement : il s'agit de la rivière Donets. Alors, si les Russes réussissent à prendre Severodonetsk, le problème, c'est que les ponts ont explosé lundi. Du coup, le passage resterait délicat.