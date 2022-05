Après trois mois de guerre, ces Ukrainiens pensent à rentrer

Albina et sa fille ont fui la ville de Lviv en Ukraine. Depuis avril, elles sont hébergées chez un couple de Vendéens. Mais cette infirmière de 46 ans doit regagner début juin son ancienne maternité pour pallier le manque de personnel sur place. C'est un déchirement pour Bernard et son épouse, qui accueillent ces femmes depuis plusieurs mois. Des liens très forts ont été tissés entre eux. "On est habitué. On a partagé des moments forts ensemble et pour nous, c'est une expérience inoubliable" ; "Maintenant, elles font partie de notre famille", témoigne le couple.