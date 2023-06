VIDÉO - Mohammed ben Salmane à Paris, début d'une offensive diplomatique pour préparer l'après-pétrole

C'est sa deuxième visite officielle en France en moins d'un an. Mohammed ben Salmane, MBS, s'active pour dépoussiérer et redorer son image et celle de son pays. Oublié l'assassinat du journaliste et opposant, Jamal Khashoggi, il y a cinq ans. Ben Salmane veut se rendre indispensable dans le jeu diplomatique.