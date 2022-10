VIDÉO - Chili : pluie de billets sur l'autoroute après une course poursuite entre braqueurs et policiers

La somme volée et jetée par la fenêtre a été récupérée par les forces de polices, rapportent les médias locaux. Ils ajoutent que la victime du braquage n'a pas été blessée lors de l'incident. À la suite de patrouilles, les gardiens de la paix ont arrêté six personnes et saisi une arme. Parmi les interpellés, on compte cinq étrangers ainsi qu'un jeune Chilien, qui serait âgé de seulement 17 ans.