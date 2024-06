Le Sénat argentin a approuvé mercredi la grande réforme du marché du travail souhaitée par le président ultra-libéral Javier Milei. Des manifestations violentes ont éclaté un peu avant à Buenos Aires, l'opposition dénonçant un retour "au siècle dernier". Depuis six mois, la politique d'austérité du gouvernement a des conséquences radicales sur l'activité économique mais menace les plus faibles.

Sous le chaos, une victoire politique pour Javier Milei. Après une journée d’émeutes marquée par une dizaine de blessés et autant d’arrestations, le Sénat argentin a approuvé mercredi dans la soirée la loi de dérégulation de l’économie du président ultra-libéral controversé, lui apportant pour la première fois son soutien après six mois au pouvoir.

"Pour les Argentins qui souffrent, qui attendent, qui ne veulent pas voir leurs enfants quitter le pays, mon vote est affirmatif", a déclaré Victoria Villarruel, la présidente du Sénat qui fut la colistière de l'ancien professeur d'Économie durant sa campagne. De son côté, le président s'est félicité de l'"approbation historique" de cette loi phare qu'il qualifie de "réforme législative la plus ambitieuse des 40 dernières années".

"Retour en arrière" ou "accélérateur du redressement" ?

Troisième force à la Chambre des députés, le parti de Javier Milei ne dispose que de 7 sièges sur 72 au Sénat. Au fil des semaines, le texte a donc fait l’objet de multiples amendements, contraignant l’exécutif à faire des concessions, notamment sur le nombre de privatisations, passées d’une quarantaine dans le texte initial à moins de dix désormais.

Extension de la période d’essai, baisse des indemnisations en cas de licenciement, limites au droit de grève… La loi prévoit une flexibilisation du marché du travail via des réformes "qui nous ramènent au siècle dernier lorsque l’employé n’avait aucun droit", estime le sénateur d’opposition Mariano Recalde. Pour le ministre de l’Economie Luis Caputo, c’est au contraire "un accélérateur, un catalyseur du redressement de la situation économique".

Javier Milei en novembre dernier à Buenos Aires - AFP

Depuis l’arrivée de Javier Milei au pouvoir, cette "thérapie de choc" produit déjà des effets notables avec une dévaluation brutale du peso, des prix et loyers libérés, la fin des subventions aux transports et à l'énergie, le gel des chantiers publics et coupes budgétaires tous azimuts. À l’arrivée, un budget à l'excédent au premier trimestre, sans précédent depuis 16 ans.

En contrepartie, l'austérité étrangle la consommation, l'activité économique s'effondre, et la récession s'installe, avec une contraction de 5,3% de l'économie au premier trimestre. Sans signe imminent de rebond. L'industrie manufacturière, le bâtiment, le commerce, ont connu les plus forts reculs, tandis que l'agriculture émerge en positif, prévisible avec l'impact des récoltes récentes ou en cours pour les grandes productions exportatrices de l'Argentine comme le blé et le soja.

Le FMI valide... le Pape alerte

De son côté le FMI a salué récemment des "progrès plus rapides qu'anticipé dans la restauration de la stabilité macroéconomique", estimant que la troisième économie d'Amérique latine devrait "recommencer à croître au second semestre". Il a toutefois appelé Buenos Aires à garantir que l'assistance sociale "soit suffisante et bien orientée pour protéger les plus vulnérables". La pauvreté touchait 41,7% des Argentins à fin 2023, soit avant même l'impact des mesures d'austérité.

Début juin, c'est le Pape François lui-même qui s'est ému de la politique d'austérité mise en place par Javier Milei. "Nous sommes face à une crise de la dette qui affecte principalement des pays du sud de la planète, générant misère et angoisse, et privant des millions de personnes d'un futur digne", a déploré l'Argentin Jorge Bergoglio lors d'une audience au Vatican. "De ce fait, aucun gouvernement ne peut moralement exiger de son peuple qu'il souffre de privations incompatibles avec la dignité humaine".

C’est dans ce contexte explosif que des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Milei ont éclaté mercredi à Buenos Aires, en parallèle des discussions au Sénat. Selon le ministère de la Santé, sept personnes, dont cinq députés d'opposition, ont été soignées à l'hôpital après avoir été aspergées de gaz lacrymogènes. Des voitures ont été incendiées et la police a riposté à des jets de projectiles avec des tirs tendus de balles en caoutchouc et des lances à eau.

Au moins dix personnes ont été arrêtées et neuf policiers blessés, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Sécurité. À la tombée de la nuit, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des rues. De son côté, la présidence argentine a dénoncé "les groupes terroristes qui, à l'aide de bâtons, de pierres et même de grenades, ont tenté de perpétrer un coup d'État".