Armes à feu aux États-Unis : un congrès sous haute tension après la tuerie

Le salon est organisé par le NRA, une association qui défend bec et ongles le droit de porter des armes aux États-Unis. Son influence politique est considérable. Elle est financée par les dons de ses membres qui sont au nombre de quatre millions. En quelques minutes, moyennant 35 dollars, il est possible d’y adhérer pour un an. Les nombreux produits dérivés lui garantissent une bonne source de revenus, tout comme les jeux concours.