Des armes chimiques en Ukraine ? Moscou accuse, Washington et Kiev démentent

Au 16e jour d'une guerre violente entre l'Ukraine et la Russie, le conflit se traduit aussi par une bataille de la communication. En cause, cette fois-ci, les accusations de la Russie contre Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques pour l'armée ukrainienne. Les deux capitales ont fermement démenti de telles charges, formulées à de nombreuses reprises et évoquées à nouveau ce jeudi.