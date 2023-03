VIDÉO - Armes vétustes, contre-ordres... La colère des soldats russes s'affiche sur les réseaux sociaux

Sur la forme, chaque vidéo se ressemble. Cinq à dix hommes, cagoulés, posent devant l'objectif. L'un d'eux prend la parole, identifie l'unité militaire d'appartenance et la région de chaque soldat, puis exprime différentes critiques. Ce mardi 7 mars par exemple, une vidéo est apparue dans laquelle des soldats lancent directement un appel à Vladimir Poutine. Face caméra, ils s'indignent contre l'absence de stratégie, de tactique, d'ordres clairs et dénoncent les défauts dans les chaînes de commandement. "Nous manquons également de véhicules blindés et de soutien d'artillerie", affirment-ils, d'après la traduction réalisée par le compte WarTranslated. Ils précisent que leurs armes remontent aux années 1940. Dans d'autres vidéos, les militaires mobilisés à l'automne dernier regrettent aussi les nombreux contre-ordres, les pertes inutiles, les défaillances de l'aide médicale. Un phénomène né dès février, mais qui a pris de l'ampleur cette dernière semaine, avec six vidéos publiées en quatre jours.