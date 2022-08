Assassinat de Daria Douguina : l'enquête russe est-elle crédible ?

En moins de 48 heures, les services de renseignements russes ont désigné la tueuse. Ce serait une certaine Natalia Volk, une citoyenne ukrainienne. Avec une rapidité à communiquer étonnamment inhabituelle, les agents du FSB révèlent leurs images de vidéosruveillance et l'entrée en Russie de cette femme le 23 juillet par l'Estonie. Dans une vidéo, on la voit ensuite aller et venir dans la résidence de la victime, où elle a loué un appartement. Ils révèlent aussi les images de la suspecte quittant le pays par le même chemin, le lendemain de l'attaque mortelle.