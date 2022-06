Assaut du Capitole : Donald Trump accusé de tentative de coup d’État

De nombreux Américains se sont rassemblés comme pour un match de baseball ou de basket. La commission a bien fait les choses. Ses premières auditions publiques étaient programmées en prime time pendant deux heures sur presque toutes les chaînes, et promettaient des révélations. Ces Américains ont d’abord découvert ces images inédites. On y voit une foule déterminée, armée, infiltrée de groupuscule d’extrême droite frapper les policiers et pénétrer violemment le Congrès.