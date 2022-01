Athènes et Istanbul sous la neige

À quelques centaines de kilomètres plus à l'Ouest, ces images ont été tournées dans la banlieue nord d'Athènes. Mais c'est bien évidemment, toute la ville et la région qui subissent cette tempête de neige. C'est tout le Moyen-Orient, jusqu'au Nord de la Syrie et de l'Irak, qui se trouvent depuis plusieurs jours, dans des conditions météo dépressionnaires, et donc difficiles. Des épisodes neigeux plus intenses que par le passé, et plus récurrents également.