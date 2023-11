Attaque au couteau à Dublin : le récit héroïque du livreur qui a désarmé l'assaillant à coup de casque

Au moins cinq personnes, dont trois enfants, ont été blessées ce jeudi par arme blanche dans le centre-ville de Dublin. Le suspect a été arrêté dans sa course folle par Benicio Caio, un livreur à moto. Dans la presse, il raconte ce moment de "pur instinct" au cours duquel il a arrêté l'assaillant.

Alors que les violences de jeudi soir continuent à secouer la ville de Dublin, un homme fait figure de héros. Celui qui a stoppé l'assaillant dans sa course folle. Dans la presse irlandaise, Benicio Caio raconte comme il a arrêté l'individu suspecté d'avoir blessé au moins cinq personnes, dont trois enfants ce jeudi 23 novembre avec une arme blanche à proximité d'une école.

Un réflexe "instinctif" pour ce père de famille

Âge de 43 ans, le père de famille venu du Brésil était à moto dans cette rue du centre-ville. En ce jeudi soir, ce livreur Deliveroo réalisait une course dans la capitale irlandaise lorsqu'il a vu un homme armé d'un couteau se jeter sur une jeune fille. Immédiatement, ce Brésilien est descendu de son véhicule et a retiré son casque pour s'en servir contre l'agresseur qui est "tombé par terre". "D'autres gens étaient là, mais ils ne pouvaient pas intervenir parce que l'individu était armé. Moi, je savais que je pouvais utiliser mon casque comme une arme", témoigne-t-il dans la presse irlandaise.

En quelques secondes, "c'était terminé". Un réflexe instinctif. "Je n'ai même pas pris de décision", confie-t-il au site irlandais TheJournal, soulignant qu'il est lui-même père de deux enfants.

C'est d'ailleurs auprès de la fillette de cinq ans, "qui avait l'air si vulnérable", que vont les pensées du père de famille. "Sérieusement" blessée au cours de l'attaque, selon la police, elle a pu être prise en charge par les services d'urgence arrivés dans les minutes qui ont suivi ce drame. "Je prie pour elle, je ne pense qu'à ça", confie le père de famille, rongé d'inquiétude après l'avoir vu partir en ambulance. "Si l'un des enfants ne survit pas, je me dirais toujours que j'aurais pu être plus rapide", regrette-t-il, notant que son opération récente au genou l'a "ralenti" dans son action. Et si toutes les victimes s'en sortent ? Là encore, Benicio Caio ne veut pas être considéré comme un héros. Au contraire. Il sera simplement "reconnaissant d'avoir été au bon endroit, au bon moment".

J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait Benicio Caio

Auprès du site en ligne, Benicio confie qu'il a aussi une autre inquiétude. Celle de voir les Irlandais s'opposer aux immigrés. Lui-même arrivé du Brésil sans ses enfants après l'incendie de son restaurant, il se dit attristé par le chaos qui règne dans les rues de Dublin, où des émeutiers d'extrême droite ont incendié des voitures, saccagé des commerces et brandi des pancartes "Irish Lives Matter" ("Les vies irlandaises comptent") dans un quartier dans lequel vit notamment une population immigrée. "Moi, je suis un immigré et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de sauver cette petite fille."