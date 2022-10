Attaque de missiles : coupure d'électricité et d'eau en Ukraine

À Mykolaïv, la centrale électrique est pour l'instant intact, mais il n'y a plus d'eau depuis le mois d'avril et il est impossible d'accéder aux canalisations pour les réparer. Chaque jour, il y a de nouveaux bombardements. "Je récupère de l'eau quand il pleut pour laver mes vêtements. Et ça, c'est pour cuisiner et pour boire", confie un senior. "Pour rien au monde, je ne quitterai ma ville. J'y suis attachée, et c'est tout", poursuit une habitante.