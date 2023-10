VIDÉO - Attaque du Hamas contre Israël : un échec majeur pour les services secrets israéliens

En tout état de cause, des représentants israéliens ont déjà admis des erreurs. Invité de LCI, l'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël Morav a reconnu une "défaillance des renseignements". L'offensive de la branche armée du Hamas "nous a pris par surprise, il faut l'admettre", a-t-il par ailleurs reconnu.

Et le diplomate d'ajouter : "On était peut-être sous l'illusion que le Hamas voulait enfin changer, devenir une entité un peu plus crédible et responsable, mais leur nature n'a pas changé, elle est toujours de vouloir anéantir Israël", a-t-il affirmé..