Attaque russe en Ukraine : quelle est la réaction de la population ?

En Russie, il y a eu des rassemblements surtout à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Dans la capitale russe, cela n'a pas duré longtemps. La police est arrivée très vite pour procéder aux arrestations. Jeudi soir, la place Rouge était totalement bouclée par mesure de précaution. Et ce vendredi matin, tout est ouvert et les gens vont et viennent à leurs occupations, comme si tout était normal.