Attaques d'éléphants au Sri Lanka

Dans ce pays, un stade de cricket de 35 000 places est sorti de terre il y a quelques années. On a rasé la jungle pour le construire. Et les éléphants ont perdu leur repère. Dans le village d'une des victimes, les pachydermes traversent régulièrement les jardins des maisons. Des animaux de quatre tonnes qui provoquent la terreur en venant se servir dans les cuisines. Pour se protéger, certains habitants installent des clôtures électriques autour de leur terrain. Partout dans les campagnes, les familles se barricadent ainsi, mais l'éléphant est parfois plus malin.