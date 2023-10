VIDÉO - Attaques du Hamas : les images de la riposte de l'armée israélienne qui détruit des tours à Gaza

Selon un bilan provisoire, l'éruption de violence de ce samedi a déjà fait 70 morts côté israélien, selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, et 198 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a par ailleurs confirmé que des "soldats et des civils israéliens" avaient été enlevés lors d'infiltrations dans des localités de l'État hébreu. Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas et l'armée israélienne.