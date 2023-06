VIDÉO - Attaques sur le sol russe : la peur change-t-elle de camp ?

Ces attaques ont eu lieu loin du front du Donbass, qui se situe plus au sud. Elles se concentrent dans les régions de Belgorod et de Chebekino, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Les habitants du secteur fuient les combats en embarquant dans des trains ou des bus. En tout, 100.000 personnes ont déjà dû être évacuées. Les autorités aménagent des centres sportifs pour les accueillir, leur fournir de quoi dormir, boire et manger. L'idée est de rassurer une population qui semble traumatisée par ces attaques, qui n'avaient été que sporadiques depuis le début du conflit en février 2022.