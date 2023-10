De l'attaque à la mort du suspect, récit d'une nuit de traque à Bruxelles

L'attaque est survenue peu après 19h près de la Place Sainctelette, à Bruxelles, à la frontière entre Bruxelles-Ville et Molenbeek. Elle s'est déroulée à quelques heures d'un match de qualification de l'Euro 2024 de football opposant la Belgique à la Suède au stade Roi-Baudouin. Le tireur présumé, vêtu d'une veste orange fluo, circule alors à scooter et ouvre le feu avec une arme automatique. Il vise des civils suédois portant le maillot de leur équipe nationale au cœur de la capitale belge et les poursuit dans l'entrée d'un bâtiment, où elles tentent de se réfugier. Deux personnes sont tuées et une troisième est grièvement blessée, sans que ses jours en soient en danger. Le suspect prend ensuite la fuite, provoquant une vaste chasse à l'homme.