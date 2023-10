VIDÉO - Attentat en Belgique : stupeur et solidarité au moment de l'annonce dans le stade Roi-Baudouin

Face à la situation sécuritaire, les autorités n'ont prévenu les équipes et les supporters qu'à la mi-temps de la rencontre, aux alentours de 21h30, entraînant l'arrêt du match. "Les joueurs ont décidé d'arrêter le match. Nous respectons évidemment cette décision. Ce qui veut dire que le match va être arrêté", indique alors le speaker, demandant aux supporters de "rester sur place, jusqu'au moment où une personne de sécurité vous demande de quitter le stade". "Sans aucun doute, le stade est l'endroit le plus sûr et safe pour l'instant", rassure encore le speaker, comme on peut l'entendre dans la vidéo en tête de cet article.