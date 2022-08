Attentat : un proche de Poutine pris pour cible

Sur des images filmées quelques minutes après l'explosion, on aperçoit sous le choc Alexandre Douguine, ultranationaliste et proche de Vladimir Poutine. Il regarde sa voiture brûler. Elle vient d’être la cible d’un attentat. À bord, sa fille n’a pas survécu. Le père devait rentrer avec elle après avoir participé à un festival. Mais au dernier moment, il change d’avis et monte dans un autre véhicule.