Attentats de 2016 à Bruxelles : Salah Abdeslam définitivement condamné

Dans une démonstration juridique complexe, la cour a renvoyé à une précédente condamnation belge pour des faits jugés connexes aux attaques du 22 mars. À savoir une fusillade avec la police survenue une semaine plus tôt à Bruxelles et qui a valu au Français une peine de 20 ans de prison en 2018. Ces deux infractions relèvent de la "manifestation successive et continue de la même intention délictueuse", avaient justifié les juges le 15 septembre.

Les attentats de Paris (130 morts) et de Bruxelles (35 morts), revendiqués à chaque fois par l'organisation État islamique, ont été perpétrés par la même cellule djihadiste et préparés en bonne partie depuis le sol belge. Six hommes au total ont été concernés par les deux procès-fleuves qui se sont tenus à un an d'intervalle dans les capitales française et belge.