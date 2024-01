VIDÉO - Atterrissage d'urgence et villes paralysées : les États-Unis de nouveau confrontés à un froid polaire

Depuis plusieurs jours, l'est des États-Unis est paralysé par une nouvelle vague de froid polaire. Un épisode qui a provoqué la mort d'une cinquantaine de personnes. Des millions d'Américains sont en alerte météo.

Après une séquence glaciale dans l'Iowa, c'est l'est des États-Unis qui est touché par une vague de froid polaire cette semaine. Des conditions météorologiques qui ont provoqué la mort d'une cinquantaine de personnes alors que la région s'est réveillée, samedi 20 janvier, sous des mètres de neige verglacée. Dans le Michigan, un homme a échappé de peu au drame. Pris au piège d'un lac gelé, il a été sauvé par son chien.

En Virginie, l'autoroute a été paralysée par la neige et le verglas, alors qu'une drôle de scène s'est déroulées sous les yeux d'un automobiliste : un petit avion a dû se poser en catastrophe sur l'axe routier, le pilote étant aveuglé par le blizzard. "Je lève les yeux et il y a un avion à six mètres au-dessus de moi et il atterrit juste devant moi. C'est fou !", lance un riverain, encore sous le choc, dans le reportage en tête de cet article.

Pendant ce temps, à Washington, où les températures glaciales affichent les -9 °C, la Maison Blanche, recouverte d'un épais manteau blanc, n'a jamais aussi bien porté son nom. Tandis qu'à Philadelphie, la statue de Rocky Balboa qui attire d'habitude des centaines de curieux, est désormais cachée sous une neige épaisse, pour la plus grande joie des habitants. D'après le site Flightaware.com, 1100 vols américains ont été annulés et 8000 autres retardés en raison de la météo, alors que la vague de froid doit persister dans certaines régions comme le centre du pays au cours de ce week-end. La situation devrait ensuite s'améliorer en milieu de semaine prochaine.