Au Maroc, course contre la montre pour sauver Rayan, 5 ans, bloqué dans un puits

Rayan a glissé dans ce trou pour tomber 32 mètres plus bas. Le petit garçon de cinq ans, filmé par une caméra que les secours ont réussi à faire descendre, est blessé et visiblement faible. On a tout de même pu lui faire parvenir de l’eau et de l’oxygène. Ce secouriste s’est porté volontaire pour descendre dans le puits très étroit.