VIDÉO - Au moins 74 morts dont 12 enfants : l'Afrique du sud endeuillée par le plus grave incendie de son histoire

Des cris de désespoir résonnent en plein cœur de Johannesburg. Dans un important brasier, des dizaines de personnes sont prises au piège. En Afrique du Sud, dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 31 août, un dramatique incendie a ravagé un immeuble délabré du centre de la capitale économique sud-africaine. Bilan : au moins 74 morts dont douze enfants. Les secours ont retrouvé les corps de 24 femmes et 40 hommes.

Au petit matin, les rescapés étaient encore sous le choc et nombreux sont ceux qui tentaient de retrouver leurs proches. C'est le cas d'Omar Arfart, rencontré dans le reportage en tête de cet article, et qui cherche sa petite sœur. "Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. La chambre dans laquelle elle était a brûlé et la porte était verrouillée", s'inquiète-t-il. Le président Cyril Ramaphosa a déploré une "immense tragédie" avec ce sinistre qui se classe parmi les incendies d'immeubles les plus meurtriers au monde au cours des 20 dernières années et dont le bilan dépasse désormais celui de la Grenfell Tower (72 morts) en juin 2017 à Londres.