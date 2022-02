VIDÉO - Après quatre jours d'offensive russe, l'Ukraine toujours debout

Difficile d'établir un premier bilan de cette guerre en Ukraine. Kiev affirme avoir tué plus de 4.300 Russes, abattu une trentaine d'avions, et détruit cinquante tanks. Moscou reconnaît bien des pertes, mais communique peu, et ne donne aucun détail. À la différence des soldats ukrainiens, qui publient régulièrement des images. Sur les réseaux sociaux, ils exhibent leurs trophées de guerre : des vidéos de tanks russes calcinés, ou des photos d'ennemis capturés, dont on peut voir des exemples dans le sujet de TF1 en tête d'article.