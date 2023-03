VIDÉO - Au Salvador, une "ville-prison" pour intimider les gangs

Les autorités estiment qu'il s'agit de "la plus grande prison d'Amérique". Elle a été voulue et été inaugurée le 31 janvier dernier par le président Nayb Bukele après 7 mois de chantier. Bukele, un chef d'État antisystème et très populaire (mais controversé à l’international) a fait de la lutte contre les gangs son cheval de bataille depuis son élection en 2019. Les "maras" qui dictaient leur loi dans le pays depuis des décennies, n'ont plus qu'à bien se tenir ! C'est en tout cas le message fort que veut diffuser la présidence en faisant de cette opération spéciale de transfert une session de communication. Peu étonnant quand on songe que le président de 41 ans est un publicitaire reconverti dans la politique.

Certains militants des droits de l'homme ont critiqué le projet, avançant comme Celia Medraon "qu'il ne servait à rien d'attiser le feu sur une chaudière qui a atteint ses limites".