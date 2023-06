DOCUMENT - "Le but n'était pas de renverser le pouvoir" : écoutez la première déclaration de Prigojine après la rébellion avortée

Le patron de Wagner estime que la progression facile de ses hommes sur Moscou a aussi révélé de "graves problèmes de sécurité dans le pays". Il affirme que ses hommes ont parcouru 780 kilomètres en moins de 24 heures, en ne rencontrant que peu de résistance. Selon lui, cette prouesse démontre le haut niveau d'organisation de ses troupes, qui "devrait être celui de l'armée russe", a-t-il pointé. Celui qui dénonce depuis des mois les insuffisances du haut-commandement russe a estimé que l'opération spéciale en Ukraine "n'aurait duré qu'une journée", si elle avait été menée par une armée comparable à la sienne.

Evguéni Prigojine n'a pas manqué non plus de souligner la popularité que semble avoir acquise sa milice lors de son coup de force. "Les civils allaient à notre rencontre avec des drapeaux russes et des emblèmes de Wagner", a-t-il raconté, "ils étaient heureux quand nous arrivions et passions à côté d'eux". Des applaudissements des miliciens et de Prigojine avaient effectivement été observés lors du départ des troupes de Wagner de la ville de Rostov, après la fin de leur équipée sur Moscou.