Au moins six morts, l'assaillant présumé abattu… Ce que l’on sait de l’attaque au couteau à Sydney

À Sydney, un homme a attaqué ce samedi des clients d’un centre commercial avec un couteau. Sept personnes ont été tuées, dont l’assaillant présumé, selon un bilan de la police. La piste terroriste ne peut être exclue pour l’heure par les autorités australienne.

Au moins sept personnes ont été tuées, dont le suspect, et huit autres blessées dans une attaque au couteau, survenue ce samedi 13 avril à l'intérieur d'un centre commercial de Sydney, selon un premier bilan de la police australienne. Le suspect a été abattu par une policière sur les lieux et aurait "agi seul", d'après les autorités. Voici ce que l'on sait du drame.

• Le déroulé de l'attaque

Le centre commercial Westfield Bondi Junction qui a été attaqué est situé à Bondi, un quartier de l'est de Sydney. Le bâtiment était bondé ce samedi après-midi lorsque peu après 15h heure locale (7h heure française), un homme est entré à l'intérieur avant de ressortir et de revenir une dizaine de minutes plus tard. Armé d'un couteau, il s'en est pris à "neuf personnes" se trouvant dans les allées, selon la police.

D'après ces images, les services de secours ont ensuite diffusé des appels urgents à évacuer sur les panneaux numériques. Sur des images amateures et tirées des caméras de vidéosurveillance, non vérifiées par nos soins, on voit le suspect déambuler dans les allées du centre commercial et s'en prendre aux clients semble-t-il au hasard. On le voit également stoppé dans sa course par un autre homme, au beau milieu d'un escalator.

Mais c'est finalement une policière, arrivée la première sur les lieux, qui a réussi à l'appréhender et l'a abattu en lui tirant dessus. "C'est une héroïne, a salué le Premier ministre Anthony Albanese, lors d'une conférence de presse donnée depuis Canberra. Il ne fait aucun doute qu’elle a sauvé des vies grâce à son action. Et cela nous rappelle que ceux qui portent l’uniforme sont des gens qui se précipitent vers le danger et non pour s’en éloigner."

"Plusieurs personnes" ont été poignardées dans un centre commercial de la banlieue de Sydney le 13 avril 2024 - DAVID GRAY / AFP

• Le bilan humain

La police a patienté avant de donner un premier bilan officiel de cinq morts, ainsi que le suspect. Mais celui-ci s'est rapidement alourdi à six morts, dont cinq femmes et un homme. Huit autres personnes ont été blessées et prises en charge dans plusieurs hôpitaux de Sydney, parmi lesquelles on compte un bébé de neuf mois, selon certains médias australiens. Sa mère figure parmi les victimes qui n'ont pas survécu. Dans un message sur X, la police de Nouvelle-Galles du Sud a invité la population à demander de l'aide en ligne en cas de difficultés à surmonter les événements.

• Le profil du suspect

Ce que l'on sait pour l'heure de l'assaillant présumé, c'est qu'il a "agi seul" et qu'il semble être âgé de 40 ans. La police pense l'avoir identifié mais préfère attendre d'être formelle avant de divulguer son nom. Si des médias australiens ont évoqué un moment la recherche d'un second suspect par la police, cette information a ensuite été démentie officiellement. Si son identification est confirmée, la piste terroriste sera écartée car ce suspect ne semble pas avoir "d'idéologie", selon la police de Nouvelle-Galles du Sud.