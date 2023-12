VIDÉO - Australie : un cachalot de 15 mètres fait irruption au milieu des baigneurs

Ce week-end sur une plage de Perth (Australie), un cachalot a été aperçu "dangereusement proche" du rivage. Une douzaine de baigneurs s’en sont approchés pour le toucher. L’animal sera "très probablement euthanasié".

Dans cette eau turquoise, presque translucide, les baigneurs peuvent voir les poissons nager à leurs pieds sans porter de masque. Mais ce samedi 9 décembre, les habitués de Rockingham Beach, près de Perth, à l’ouest de l’Australie, ont dû lever les yeux. Un cachalot de 15 mètres de long est venu barboter tout près d’eux. Un évènement rarissime à si faible profondeur. Une douzaine de baigneurs, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, s’en sont spontanément approchés pour le toucher. D’autres ont filmé la scène avec leur téléphone. Le photographe professionnel Dylan deHaas a, lui, carrément immortalisé l’instant depuis les airs avec un drone.

Les autorités ont ensuite très vite fermé la plage pour plusieurs jours, la gigantesque baleine à dents pouvant attirer les requins. Son comportement a été décrit comme "inhabituel et périlleux" par les experts locaux du DBCA (Department of biodiversity, conservation and attractions). Qui ont précisé que si sa queue était libre de mouvement, les deux tiers de son corps se trouvaient enlisés dans le sable.

"Il n’a pas l’énergie ou la position que l’on peut attendre d’un animal en bonne santé, donc je dirais qu’il se repose et qu’il se protège d’éventuels prédateurs, a indiqué Mark Cugley, district manager du DBCA, au quotidien local The West Australian. Par moments, il est parvenu à s’extraire des bancs de sable, mais il s’est vite de nouveau enlisé. Donc c’est préoccupant, et c’est pourquoi nous devons plus largement évaluer son état de santé."

Selon le scientifique, le taux de respiration du cachalot est "anormalement" élevé, marqueur incontestable de stress… Pour le maintenir dans un certain confort, les experts l’arrosent à flux continu, mais ce n’est qu’une solution à très court terme. "Il a un petit coup de soleil, et il y a un enfoncement derrière son front, ce qui n'est pas bon signe. Nous devrons très probablement l’euthanasier dans quelques jours", dévoile encore Mark Cugley. Reste à savoir comment, car si le DBCA a déjà abrégé les souffrances d’une cinquantaine de baleines échouées sur la côté ouest australienne en 2023, aucune ne faisait cette taille, ni ne se trouvait aussi proche du rivage.