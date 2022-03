Automobile : les lowriders ou les vieilles Américaines bondissantes

Il y a 35 ans, Alejandro Vega a traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il avait 16 ans. Depuis, il s'est fait un nom chez les lowriders, car il travaille avec les artistes les plus réputés du pays pour ses carrosseries, dans un style très typique de cet univers. Des visages et des corps de femmes, si possible légèrement vêtues. Chino nous a prêté sa voiture pour aller à la rencontre de la spécialiste de ce mouvement culturel directement lié à l'immigration d'Amérique du Sud. Elle se nomme Denise Sandoval et elle est enseignante spécialiste de la communauté chicano à l'université d’État de Californie.