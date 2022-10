Autriche : touche pas à mon cash !

Ils ont trouvé un appui de poids à la banque centrale autrichienne. Le gouverneur lui-même, Robert Holzmann, est pour. Et ne lui dites pas que la limite de 1 000 euros imposée en France permet de lutter contre le blanchiment d'argent. "Aujourd'hui, le blanchiment d'argent ne se fait pas avec les cash. Ça se fait avec les autres moyens plus compliqués", estime le gouverneur. Ne lui dites pas non plus que c'est un combat d'arrière-garde. "Tout au contraire, mettre la question de liberté dans la Constitution est quelque chose de très moderne", dit-il. Ce qui est moderne en tout cas, c'est de pouvoir en un clic mettre sa tête sur une pièce de monnaie. Et ça n'a pas de prix.