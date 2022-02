Aux côtés des Français d'Ukraine

Une scène inimaginable pour ce Français qui filme des hélicoptères survolant sa maison. À 150 km de Kiev, Jacky Lebas se prépare au pire. Farine, bocaux, pomme de terre... Il a fait de sa cave un abri. "Ça devrait nous permettre de tenir un moment. Mais on ne sait pas pour combien de temps on sera nourri, on sera un peu protégé et aussi se protéger des bombardements", se demande-t-il au micro de TF1.