VIDÉO - Aux États-Unis, les influenceurs français enseignant la langue de Molière ont la cote

Aux États-Unis, des Français, grâce aux réseaux sociaux, viennent en aide aux Américains qui veulent maîtriser notre langue, connue pour sa complexité. Des "cours" souvent très drôles.

Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à rire des complexités de notre langue. Heureusement, des Français installés aux États-Unis proposent leur aide. En plein New York, Cécilia Jourdan tourne une nouvelle vidéo pour son compte Instagram. "On enseigne des expressions rigolotes, de l'argot, des choses de tous les jours. Il y a un engouement complètement fou mais je pense que l'humour et ne pas se prendre au sérieux, c'est essentiel sur les réseaux sociaux pour être dans l'éducation", nous explique cette créatrice de contenus (@hellofrenchnyc sur Instagram). Au total, 1,7 million de personnes la suivent sur tous ses réseaux.

Créée pendant la pandémie avec son épouse, la marque est devenue une entreprise qui emploie six personnes, publie des guides, propose des cours de langue en ligne et qui ambitionne de créer un lien entre les deux pays.

Des dizaines de comptes sur les réseaux sociaux, tenus par des Français ou des Américains, jouent sur les mêmes thématiques. Ils ont particulièrement prospéré pendant les périodes de confinement.

Cela fait six ans qu’Alex et Tom sont venus aux États-Unis pour leurs études, qu’ils baignent dans cette double culture qui inspire leur saynète. Leur succès intéresse la diplomatie française. Nous avons suivi les deux vidéastes lors d'une réunion de préparation pour une publication sur Campus France, un programme qui permet à des étudiants américains d’aller étudier en France. L'ambassade de France aux États-Unis les sollicite depuis 2 ans, comme une dizaine d'autres comptes, gratuitement et pour toucher un public américain plus jeune. "On est sur un marché qui est à la fois gigantesque et super concurrentiel. Ce rouage qu'est l'ambassade, il joue au maximum avec les leviers qu'il a pour renforcer cette influence et l'image de la France", nous explique Pascal Confavreux, porte-parole de l'ambassade.