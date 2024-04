VIDEO - Avant/Après : les impressionnantes images satellites des inondations en Russie

Dans la région de l'Oural, en Russie, la fonte accélérée des neiges a provoqué des crues sans précédent depuis 80 ans. Des quartiers entiers sont submergés et l'eau n'a pas encore atteint son niveau maximal. Des images satellites à un an d'intervalle témoignent déjà du caractère hors norme de la catastrophe.

L'eau n'a pas encore atteint son niveau maximal mais des villes entières sont déjà submergées. Plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie occidentale sont touchées par les plus graves inondations depuis des décennies. A Orenbourg, l'une des zones les plus sévèrement touchées, d'une ville entière, n'apparaissent désormais plus que les toits des maisons. Depuis six jours, des habitants n'ont d'autres choix que le bateau. "Je ne m'attendais pas à ce que le niveau de l'eau monte aussi haut. Je vais m'installer dans un logement provisoire", témoigne dans le reportage en tête de cet article Vyacheslav, un habitant. Autour de lui : des rues immergées à perte de vue.

Les images satellites sont elles aussi éloquentes. En témoignent, celles de la ville Orsk, 200.000 habitants, à un an d'intervalle : tout disparaît.

Capture TF1 - Capture TF1

D'autres images satellites de la même ville font état du même constat à l'échelle d'un quartier cette fois : tout est submergé.

Capture TF1 - Capture TF1

"Depuis ce matin, le niveau de l'eau a atteint plus de dix mètres", affirme Sergei Kudinov, gouverneur d'Orenbourg. La cause : des fontes importantes de neige et de fortes pluies. Par endroits, des digues ont même cédé. Près de 24.000 sauveteurs sont engagés sur ces inondations, les plus grosses inondations de l'Oural depuis 80 ans, et la décrue n'est toujours pas annoncée.

Au total, plus de 100.000 personnes ont été évacuées en Russie et au Kazakhstan voisin depuis des jours ont annoncé les autorités respectives.