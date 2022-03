Avec les derniers Français de Kiev

À Kiev, ils sont encore une centaine de Français. Si certains restent par choix, d’autres n’ont pas osé partir. Comme Jacques Mange, qui est confiné dans son appartement avec pour seul horizon, depuis une semaine, le parking. "On sort de moins en moins, parce que ça devient de plus en plus dangereux. On a encore un peu à manger, mais dans les deux petits supermarchés à côté de la résidence, il n’y a plus rien" affirme-t-il.