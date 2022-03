Avec les réfugiés sur la route : la peur des bombardements

Dans ce contexte, comment faire pour livrer de la nourriture notamment à Kiev ? C'est encore possible, mais c'est devenu de plus en plus compliqué. Ici, des centaines de personnes attendent de l'aide alimentaire. La Croix rouge est débordée. La solidarité est immense, mais la logistique précaire ralentit tout. La banque alimentaire mondiale évoque un système en train de s'écrouler en Ukraine.