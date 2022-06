VIDÉO - Révocation du droit à l'avortement aux États-Unis : comment la résistance s'organise

D'un point de vue médical, le ministère de la Santé va s'assurer que la pilule abortive sera accessible sur tout le territoire. Cet avortement médicamenteux, autorisé aux États-Unis dans les dix semaines premières semaines de grossesse, sera plus difficile à contrôler dans les territoires qui interdisent l'IVG, puisqu'il est possible de le recevoir par courrier.

Mais pour l'heure, il faut toutefois que la patiente soit vue en consultation par un médecin depuis un État qui autorise l'avortement, même si le rendez-vous se déroule par visio ou en ligne, précise le New York Times. Dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour suprême, l'association Just the Pill, qui permet d'obtenir cette pilule dans plusieurs États, a reçu près de 100 demandes de consultations, soit quatre fois plus que d'habitude, ajoute le journal.

Dans une clinique de l'Alabama, censée fermer, les médecins assurent qu'elle restera ouverte, pour accompagner les femmes. "Cette clinique ne pourra plus pratiquer l'avortement, mais on continuera à aider les femmes et à leur dire où elles pourront aller pour être prises en charge", explique le Dr Dalton Johnson. Et même les plus grandes entreprises prennent position : Nike, Disney, WarnerBros, Adidas, Amazon, Starbucks ou encore Netflix ont annoncé qu'elles prendraient en charge les frais de déplacement de leurs employées, qui seraient contraintes d'aller avorter dans un autre État.