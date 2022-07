Azovstal : ces réfugiés sans nouvelles de proches

Un mois après la reddition des soldats ukrainiens sortants de Syrie à Marioupol, leurs proches se demandent s'ils sont morts, vivants ou torturés. L'émotion altère encore le son de leur voix. Ces femmes de militaires ukrainiens de l'usine d'Azovstal sont toujours sans nouvelles de leur mari. Une attente insoutenable : "Je n'ai pas eu de conversation avec lui depuis un mois. J'attends juste qu'il m'appelle. Maintenant, il est entre les mains de l'ennemi et cela me rend si nerveuse. Je ne sais pas où il est, dans quel état mental et physique il est".