Balade en eaux troubles à Las Vegas

Pour Shaun et Matt, un après-midi idéal, ce sont quelques bières bien fraîches, des nouilles instantanées et deux ou trois poissons attrapés si la chance est au rendez-vous. Mais depuis quelques semaines, les parties de pêche sur le lac Mead se sont transformées en chasse au trésor. Il y a quelques semaines, sur place, les épaves étaient noyées sous les profondeurs. Mais peu à peu, ce lac artificiel, réserve en eau pour 25 millions d'Américains, s'assèche à cause du dérèglement climatique. Sur les falaises, la démarcation est très claire.