Ballater, le village de la reine

Il y a ceux qui sont arrivés dès l'aube, et même avant, et ceux qui viennent équipés et en famille pour ce moment historique. "On a tout prévu", explique madame Alexander, du café, du thé et des sièges. Ils sont là depuis sept heures du matin ces Britanniques, qu'ils soient Anglais ou Écossais, car Ballater est en deuil, mais fière d'être la première commune à rendre hommage à la reine.