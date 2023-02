VIDÉO - Ballons, satellites : ces espions qui viennent du ciel... en toute légalité ?

Ce type de ballons représente aujourd'hui une nouvelle arme de surveillance pour les États. Ils peuvent voler entre 20 et 100 km d'altitude, entre l'espace aérien contrôlé par les États et la zone spatiale internationale : il s'agit donc d'une zone encore non réglementée. "Quand les Chinois envoient un ballon dans cette zone, les Américains sont un peu gênés pour réagir, parce que ce n'est pas une zone de souveraineté, ni une zone réglementée. Donc, c'est un cas très particulier", nous explique le général Bruno Clermont, général de corps aérien.