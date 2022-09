Balmoral : le dernier été de la reine

Auprès d'elle, dans cette maison équipée d'un ascenseur, pouvant accueillir un fauteuil roulant, Elizabeth II a pu compter sur son valet, surnommé le grand Paul et Angela Kelly, sa couturière et amie, quelques fidèles, ayant promis de rester avec elle jusqu'au bout. Ses enfants et ses petits-enfants l'ont ensuite rejoint début août, au château de Balmoral, retrouvant ainsi tout ce qui a fait le bonheur de la reine presque un siècle durant. Des journées routinières au rythme de la nature et de la couleur du ciel.