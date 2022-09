Balmoral : le havre de paix d'Elizabeth

Pour la famille royale, celle-ci débute en 1848. La reine Victoria loue le domaine. Subjuguée par le lieu, elle achète 5 ans plus tard. Son époux, Albert de Saxe-Cobourg y entreprend des travaux colossaux. C'est à lui qu'on doit cette architecture mêlant le style germanique à celui des châteaux écossais. Derrière le granite issu de la carrière voisine de Glen Gelder, derrière les murs que nous longeons, une vie privée, caméra interdite. À de rares exceptions près, comme en février 1977, où Elizabeth II pose avec son mari le duc d'Édimbourg pour les actualités. On découvre un intérieur classique. Une vie propice à la détente comme le souligne le commentateur. Le prince Philip et deux de ses enfants, Andrew et Edward s'adonnent à cette passion l'été sous le regard d'Elizabeth.