VIDÉO - Pollution de l'air : 200.000 personnes hospitalisées en une semaine à Bangkok

En cause, l'industrialisation frénétique, alliée à une circulation extrêmement dense dans cette mégalopole d'environ 11 millions d'habitants. Il faut ajouter à cela, comme toujours à cette période de l'année, l'écobuage, aux alentours de la capitale et dans le nord qui crée cette brume dense et stagnante, un "smog" toxique qui attaque les voies respiratoires des habitants.