Barcelone : la capitale des pickpockets

La patrouille citoyenne est tout juste tolérée par les policiers qui ne la voient pas d'un très bon œil. Elle agit en parallèle des forces de l'ordre et n'a en aucune autorité pour se substituer à la police. Eliana reste décidée à faire de Barcelone une ville plus sûre. On estime que chaque semaine, plus de 600 vols ont lieu dans la capitale catalane.