Basketteuse américaine en Russie : un parfum de guerre froide

À son arrivée au tribunal russe, Brittney Griner, star américaine du basket, a encore un peu d'espoir. Conseillée par l'ambassade américaine et ses avocats, la basketteuse plaide coupable et demande l'indulgence du juge. "J'ai commis une erreur, de bonne foi, et j'espère que votre jugement ne mettra pas fin à ma vie", a-t-elle évoqué.