Basketteuse contre marchand d'armes : comment Poutine et Biden ont échangé leurs prisonniers

Ce jeudi matin, toutes les chaînes américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle. Pour arriver à ce résultat, l'administration Biden avait négocié durant des mois au plus haut niveau avec la Russie. Et ce, malgré les très fortes tensions entre les deux pays, liées à la guerre en Ukraine. Le président américain a annoncé lui-même cette libération aux côtés de l'épouse de la joueuse. "Cela fait longtemps que nous travaillons pour cette issue. Nous n'avons cessé d'œuvrer à sa libération. Les négociations ont été intenses et laborieuses", a-t-il expliqué.

La libération de la basketteuse a été obtenue contre celle d'un trafiquant d'armes russe, Viktor Bout, un homme sulfureux, ancien pilote de l'armée soviétique surnommé le "marchand de mort". Pour avoir livré des armes dans de nombreux conflits de la planète, il purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis et avait inspiré le film hollywoodien "Lord of war", avec Nicolas Cage.