"Bataille de la feta" : la Grèce gagne un nouveau round contre le Danemark

Et la Cour lui a donné raison : le pays scandinave aurait dû "prévenir et arrêter une telle utilisation commise sur son territoire", selon un communiqué de la CJUE, établie au Luxembourg. En vertu de ses règles, Copenhague "doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais", sans quoi un nouveau recours peut être envisagé, avec cette fois la menace de sanctions pécuniaires à la clé. Toutefois, elle a toutefois estimé que le Danemark n'avait pas enfreint ses obligations de "coopération loyale" dans ce dossier.

Ce n'est pas la première bataille que livre la Grèce ces dernières années pour protéger son appellation. En 2015, elle s'était déjà insurgée contre un amendement de l'accord de libre-échange conclu entre l'Europe et le Canada deux ans plus tôt, lui reprochant de ne pas garantir une protection suffisante de la feta. Quelques années plus tôt, en 2009, la Société des Caves de Roquefort avait été condamnée à Paris à verser 100.000 euros de dommages et intérêts à un distributeur français de feta grecque pour avoir conservé la mention "feta" sur certains de ses produits. Derrière cette entreprise, le groupe Lactalis, l'un des plus importants producteurs de feta française, sous la marque Salakis.

Encore aujourd'hui, le Danemark n'est pas le seul à continuer à produire du fromage estampillé "feta" sur son sol. Chaque année, la Grèce exporte environ 40.000 tonnes de ce fromage, alors que la demande mondiale est 13 fois plus importante. En France, on trouve parfois dans les rayons des supermarchés quelques emballages trompeurs : à bien y regarder, on découvre que le fromage vendu est en fait fabriqué dans notre pays ou en Allemagne, à partir de lait de vache, trois fois moins cher que celui de brebis. Les barquettes sont pourtant vendues à des prix similaires à ceux de la véritable feta grecque.